Tokat'ta Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi

Tokat'ta yılın ilk bebeği dünyaya geldi

TOKAT'ta 2019 yılının ilk bebeği Tokat Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi. Kız bebeğe ailesi 'İnci' ismini verdi.

Tokat Devlet Hastanesine 2330'da başvuran Tuğrul-Derya Şahin çiftinin ikinci çocukları 2019'in ilk dakikalarında 3 kilo olarak dünyaya geldi. Sezaryen ile dünyaya gelen bebeğe İnci ismi konuldu. Baba Tuğrul Şahin 'Çok mutluyum, böyle özel bir günde doğduğu için. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun diyorum dedi. Anne Derya Şahin'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YENİ YILA ÇALIŞARAK GİRDİLER

Pek çok kişi 2019 yılını eğlenerek karşılarken, Tokat'ta özellikle asayiş ve trafiği sağlayan polisler, 112 Acil ekipleri, itfaiyeciler, belediye temizlik işçileri ve taksiciler, yeni yıla çalışarak girdi. Tokat'ta saat 00.05 de Tokat Belediyesi'nde görevli temizlik işçileri kent merkezinde sokak ve mahallerde çöpleri topladı.

Temizlik işlerinde görevli Kasım Demir,2019 yılının herkese hayırlar getirmesini diliyorum. Ülkemize huzur, mutluluk, barış, ailelerimizle birlikte sağlıklı sıhhatli bir yıl geçirmek istiyorum. Geçen yılda gündüz vardiyasındaydım akşam evimdeydim. Bu senede gece vardiyasında olduğum için yeni yılı çalışarak geçiriyorum dedi.

Kent merkezinde taksi şoförlüğü yapan Ömer Satılmış ise her yıl çalışarak yeni yıla girdiklerini belirtti.

Kaynak: DHA