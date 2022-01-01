Tokat'ta yeni yıl kutlamaları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta yeni yıl kutlamaları

Tokat'ta yeni yıl kutlamaları
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta vatandaşlar yeni yılı coşku içinde karşıladı.

TOKAT (AA) - Tokat'ta vatandaşlar yeni yılı coşku içinde karşıladı.

Kent genelindeki otel, cafeler ve eğlence mekanlarında vatandaşlar yeni yılın coşkusunu yaşadı.

Yeni yılın ilk dakikalarında bazı vatandaşların çalıştıkları görüldü.

Polis ekipleri kent genelinde trafik uygulaması yaptı.

Uygulamada polis ekipleri, alkollü araç kullanan bazı sürücülere ceza yazdı. Cumhuriyet Meydanı'nda uygulama yapan trafik ekipleri, aracının muayenesi geçen sürücüye 888 lira trafik cezası uyguladı.

Tokat'ta yeni yıl kutlamaları

Tokat'ta yeni yıl kutlamaları

Tokat'ta yeni yıl kutlamaları

Tokat'ta yeni yıl kutlamaları

Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Polis herkesi tek tek aradı

Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Polis herkesi tek tek aradı

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title