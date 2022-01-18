TOKAT'TA ULAŞIMA 'KAR' ENGELİ

SİVAS (DHA) - Sivas Karayolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan Kar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan Kar, Tokat- Sivas Karayolunda ulaşımı aksattı. Trafik ekipleri Tokat'tan Sivas yönüne gitmekte olan TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin vermedi. Kar lastiği bulunduran kamyon ve otomobillerin seyrine izin verilirken, ağır tonajlı araçlar Çamlıbel Beldesi'nde yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunda bekletiliyor. Karayolları ekipleri ise karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, kar yağışı nedeniyle Tokat- Niksar Karayolunda da ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Samsun'dan Sivas'a gitmekte olan TIR şoförü Hamdi Demir (53), "4 saattir buradayız. Çamlıbel zirvesinde yoğun kardan dolayı memur arkadaşlar kapalı olduğunu söylediler. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmediği için burada bekliyoruz. En kısa zamanda açılır biz de yolumuza devam ederiz" diye konuştu.