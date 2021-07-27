Tokat'ta traktörden düşen kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı

Tokat'ın Artova ilçesinde traktörden düşen kardeşlerden birisi hayatını kaybetti, yaralanan diğeri hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Artova ilçesinde traktörden düşen kardeşlerden birisi hayatını kaybetti, yaralanan diğeri hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, baba Selami Durgut'un (59) kullandığı 58 YC 791 plakalı buğday yüklü traktör ile römork arasında yolculuk eden Mustafa (35) ve Bilal Durgut (22), Çelikli Mahallesi'nde dengesini kaybederek düştü.

Römorkun üzerinden geçtiği Bilal Durgut, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Mustafa Durgut, ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu