Tokat'ta traktör çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı
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Tokat'ta traktör çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı

23.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:32
Tokat'ta traktör çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı

Tokat'ın Artova ilçesinde traktör çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Tokat'ın Artova ilçesinde traktör çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahmetdanişment köyünde traktörün çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri ve Artova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucunda 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin traktörü Yeşilyurt ilçesinde galericilik yapan 2 kişiye sattıkları ve plakalarını boş bir araziye gömdükleri tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Sansar

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 14:33:33. #1.14#
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