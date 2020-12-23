Tokat'ta traktör çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı
Tokat'ın Artova ilçesinde traktör çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Tokat'ın Artova ilçesinde traktör çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahmetdanişment köyünde traktörün çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri ve Artova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucunda 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin traktörü Yeşilyurt ilçesinde galericilik yapan 2 kişiye sattıkları ve plakalarını boş bir araziye gömdükleri tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Sansar