Tokat'ta Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

TOKAT'ın Niksar İlçesinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı.



Kaza sabah saatlerinde Niksar ilçesi D-100 Karayolu Günlüce köyü kavşağında meydana geldi. 30 yaşındaki Gökhan Yiğit yönetimindeki 51 KY 935 plakalı TIR, aynı istikamete seyir halinde olan ev eşyası yüklü 55 yaşındaki İsmail Demirci'nin kullandığı 34 TG 935 plakalı kamyonet ile kavşakta çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü İsmail Demirci ile aynı araçtaki 76 yaşındaki Kaya Demirci ve 57 yaşındaki Cemil Demirci olay yerinde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Gökhan Yiğit ve TIR içerisinde yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki Yasin Karaca ise yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yarıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri ise otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- Tokat