Son dakika haber! TOKAT'TA TEFECİ OPERASYONUNDA 9 GÖZALTI

TOKAT'ta polisin düzenlediği tefeci operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken, 3 milyon TL tutarında kıymetli evrak niteliğinde senet ele geçirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezi, Turhal ve Zile ilçelerinde tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eş zamanlı yapılan operasyonda toplam 9 kişi gözaltına alındı. Bu kişillere ait iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda 3 milyon TL tutarında kıymetli evrak niteliğinde senet ve ajanda ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin sorgu işlemleri sürüyor.