Son dakika haber! TOKAT'TA TEFECİ OPERASYONUNDA 9 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika haber! TOKAT'TA TEFECİ OPERASYONUNDA 9 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: TOKAT'ta polisin düzenlediği tefeci operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken, 3 milyon TL tutarında kıymetli evrak niteliğinde senet ele geçirildi.

TOKAT'ta polisin düzenlediği tefeci operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken, 3 milyon TL tutarında kıymetli evrak niteliğinde senet ele geçirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezi, Turhal ve Zile ilçelerinde tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eş zamanlı yapılan operasyonda toplam 9 kişi gözaltına alındı. Bu kişillere ait iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda 3 milyon TL tutarında kıymetli evrak niteliğinde senet ve ajanda ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin sorgu işlemleri sürüyor.

Son dakika haber! TOKAT'TA TEFECİ OPERASYONUNDA 9 GÖZALTI

Son dakika haber! TOKAT'TA TEFECİ OPERASYONUNDA 9 GÖZALTI

Son dakika haber! TOKAT'TA TEFECİ OPERASYONUNDA 9 GÖZALTI

Son dakika haber! TOKAT'TA TEFECİ OPERASYONUNDA 9 GÖZALTI

Son dakika haber! TOKAT'TA TEFECİ OPERASYONUNDA 9 GÖZALTI

Son dakika haber! TOKAT'TA TEFECİ OPERASYONUNDA 9 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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