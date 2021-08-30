Tokat'ta serinlemek için ırmağa giren Afgan çoban boğuldu
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Tokat'ta serinlemek için ırmağa giren Afgan çoban boğuldu

Tokat'ta serinlemek için ırmağa giren Afgan çoban boğuldu
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Zile ilçesinde serinlemek için ırmağa giren Afgan uyruklu çoban boğuldu.

Tokat'ın Zile ilçesinde serinlemek için ırmağa giren Afgan uyruklu çoban boğuldu.

Narlıkışla köyünde serinlemek için ırmağa giren Afgan uyruklu 22 yaşındaki çoban Osman Şahin bir süre sonra suda kayboldu.

Çobanın arkadaşları jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Samsun'dan gelen dalgıç polisler 1 saatlik çalışmayla Şahin'in cesedini sudan çıkardı.

Cenaze, otopsi için Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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