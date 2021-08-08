Tokat'ta, saman yangını evlere sıçradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta, saman yangını evlere sıçradı

Tokat'ta, saman yangını evlere sıçradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ın Erbaa ilçesinde saman balyalarından sıçrayan yangında 1 ev tamamen yanarken 1 evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde saman balyalarından sıçrayan yangında 1 ev tamamen yanarken 1 evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın; Endikpınar köyünde bir evin önünde bulunan saman balyalarının sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle alev alması sonucu çıktı. Evin önünde başlayan yangın Hüseyin Keskin'e (62) ait tek katlı eve sıçradı. Köylüler kendi imkanları ile yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler büyüyerek 3 katlı evin çatısını sardı. Olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren yapılan çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Basınçlı boruyla kafasından yaralanan orman işçisi söndürme çalışmalarına devam etti
Basınçlı boruyla kafasından yaralanan orman işçisi söndürme çalışmalarına devam etti
Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Yusuf Güney Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Mete Gazoz Fatih Terim Valentin Rosier Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokat'ta, saman yangını evlere sıçradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 01:06:40. #1.16#

title