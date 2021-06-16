Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu

Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ın Niksar ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Niksar ilçesi Gazı Osman Paşa Mahallesinde sağanak yağış sonucu yollarda su birikintileri oluştu. Mehmet Akif Ersoy Caddesinde şiddetli yağışla birlikte sürüklenen kum ve taşlar yolu kapladı. Hayatı olumsuz etkileyen yağış sonucu trafikte aksamalar yaşandı. Niksar Belediyesi ekipleri selle birlikte gelen kum ve taşı temizleme çalışması başlattı. - TOKAT

Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu
Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Boris Johnson Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 20:00:50. #1.15#

title