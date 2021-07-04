Tokat'ta sağanak etkili oldu
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Tokat'ta sağanak etkili oldu

Tokat'ta sağanak etkili oldu
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

TOKAT'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

TOKAT'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde saat 09.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 15 dakika etkili olan yağışta birçok bölgede su birikintileri oluştu, göle dönen bazı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Tokat Belediyesi ekipleri su birikintileri sonrası oluşan kum ve taşları temizlemek için çalışma başlattı. 

  


Tokat'ta sağanak etkili oldu
Tokat'ta sağanak etkili oldu
Tokat'ta sağanak etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

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