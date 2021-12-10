Tokat'ta polisten lise öğrencilerine "terör" konferansı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta polisten lise öğrencilerine "terör" konferansı

Tokat'ta polisten lise öğrencilerine
AA / İzzet Kurt - Haberler | Güncel

Tokat'ın Almus ilçesinde polis, lise öğrencilerine "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans verdi.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde polis, lise öğrencilerine "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği personeli tarafından Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda öğrencilere konferans verildi.

Konferansta, öğrencilere terörle mücadele konusunda bilgi aktarılarak, terör örgütleri tarafından öğrencilerin nasıl tuzağa düşürüldüğü, üniversiteye hazırlanırken ve üniversiteye kayıt döneminde karşılaşacakları sorunların yanı sıra terör örgütleri ve bu örgütlerin gençler üzerindeki propaganda faaliyetleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Sultangazi'de kocasını ve oğlunu bıçakladı

Sultangazi'de kocasını ve oğlunu bıçakladı

 SULTANGAZİ'DE KOCASINI VE OĞLUNU BIÇAKLADI

SULTANGAZİ'DE KOCASINI VE OĞLUNU BIÇAKLADI

 Hurdacı kabusu yaşadı! Topladığı malzemelerin arasından çıkan bomba fünyesi elinde patladı

Hurdacı kabusu yaşadı! Topladığı malzemelerin arasından çıkan bomba fünyesi elinde patladı

AA / İzzet Kurt - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title