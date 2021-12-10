Tokat'ta polisten lise öğrencilerine "terör" konferansı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde polis, lise öğrencilerine "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği personeli tarafından Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda öğrencilere konferans verildi.

Konferansta, öğrencilere terörle mücadele konusunda bilgi aktarılarak, terör örgütleri tarafından öğrencilerin nasıl tuzağa düşürüldüğü, üniversiteye hazırlanırken ve üniversiteye kayıt döneminde karşılaşacakları sorunların yanı sıra terör örgütleri ve bu örgütlerin gençler üzerindeki propaganda faaliyetleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

AA / İzzet Kurt - Son Dakika Haberleri

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