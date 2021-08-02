Tokat'ta piknikte kadını tabanca ile vurduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Tokat'ta piknikte kadını tabanca ile vurduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Tokat'ta piknikte kadını tabanca ile vurduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta arkadaşlarıyla gittiği piknikte kadını silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli kişi tutuklandı.

Tokat'ta arkadaşlarıyla gittiği piknikte kadını silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa köyü yaylasında tabanca ile vurularak ağır yaralan Elif Saltık (30), kaldırıldığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Saltık ile piknikte bulunan ve gözaltına alınan Ü.K (44), E.A (50) ve D.S (43)'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.S tutuklandı. ÜK ve E.A ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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