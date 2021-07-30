TOKAT'TA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 6 YARALI
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TOKAT'TA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 6 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Zile-Çekerek yolunun 6'nci kilometresi Karayün mevkisinde meydana geldi. Dursun Karabaş'ın kullandığı 60 AZ 648 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Dursun Albayrak yönetimindeki 60 TL 634 otomobille çarpıştı. Kazada her 2 sürücü ile 60 TL 364 plakalı araçta bulunan Erdem Karabaş, Mahir Akpolat, Deniz Akpolat ve Şükrü Akgül yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TOKAT'TA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 6 YARALI
TOKAT'TA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 6 YARALI
TOKAT'TA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 6 YARALI
TOKAT'TA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 6 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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