Tokat'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
09.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:12
Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Recep Oruç idaresindeki 11 AAC 225 plakalı otomobil ile Bilal Habeşi Öz'ün kullandığı 60 BG 314 plakalı kamyonet, Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Aysel, babası İsmet ve annesi Yeter Oruç yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA