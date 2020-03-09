Tokat'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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Tokat, Güncel

Tokat'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

09.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:12
Tokat'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Recep Oruç idaresindeki 11 AAC 225 plakalı otomobil ile Bilal Habeşi Öz'ün kullandığı 60 BG 314 plakalı kamyonet, Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Aysel, babası İsmet ve annesi Yeter Oruç yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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