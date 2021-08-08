Tokat'ta otomobil devrildi: 6 yaralı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Karlıyayla köyü yakınlarında R.K (38) yönetimindeki 52 FT 693 plakalı otomobil devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan G.K. (37), M.E.K. (11), E.K. (10), H.K. (4) ve Ö.F.K. (1) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu