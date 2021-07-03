TOKAT'TA, OTOMOBİL MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 5 YARALI

TOKAT'ın Niksar ilçesinde panelvan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde panelvan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazada minibüste yüklü çilekler yola saçıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 karayolu üzerinde Niksar ilçesine bağlı Gürçeşme beldesi kavşağında yaşandı. Erbaa ilçesinden aldığı çilekleri Ordu'ya götürdüğü öğrenilen Necati Yurdakul (69) yönetimindeki 52 DN 673 plakalı panelvan minibüse, Aslan Yıldırım (49) yönetimindeki 34 DV5249 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada araç sürücüleriyle birlikte Mehmet Yıldırım, Kezban Yıldırım ve Salim Üretim yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sebebiyle minibüsten yola saçılan çilekler karayolları ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı