Tokat'ta orman yangını (3)

KONTROL ALTINA ALINDITokat Merkeze bağlı Aktepe köyü ormanlık alanda 4 farklı noktada çıkan yangın 8 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Tokat Merkeze bağlı Aktepe köyü ormanlık alanda 4 farklı noktada çıkan yangın 8 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına bir helikopterin yanı sıra, Sivas, Amasya, Çorum ve Tokat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 18 arazöz, 3 itfaiye ve 115 personel müdahale etti. 30 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ