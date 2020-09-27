Tokat'ta orman yangını (3)
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Tokat'ta orman yangını (3)

27.09.2020 22:10 | Son Güncelleme: 27.09.2020 22:14
Tokat'ta orman yangını (3)

KONTROL ALTINA ALINDITokat Merkeze bağlı Aktepe köyü ormanlık alanda 4 farklı noktada çıkan yangın 8 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Tokat Merkeze bağlı Aktepe köyü ormanlık alanda 4 farklı noktada çıkan yangın 8 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına bir helikopterin yanı sıra, Sivas, Amasya, Çorum ve Tokat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 18 arazöz, 3 itfaiye ve 115 personel müdahale etti. 30 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.


Tokat'ta orman yangını (3)
Tokat'ta orman yangını (3)
Tokat'ta orman yangını (3)
Tokat'ta orman yangını (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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