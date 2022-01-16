Tokat'ta minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü - Haberler
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Tokat'ta minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

Tokat'ta minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sazak köyü yakınlarında İsmailiye köyü muhtarı Süleyman Yılmaz idaresindeki 60 M 2147 plakalı minibüs, yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrildi.

Kazayı gören jandarma devriyesi, sağlık ekiplerine haber verdi.

Aracın bulunduğu yere ulaşan ekipler, araçtakilerden Osman Oruç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ve jandarma ekiplerince araçtan yaralı çıkarılan Yılmaz, ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ta minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

Tokat'ta minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

Tokat'ta minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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