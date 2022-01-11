Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Haberler
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Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

TURHAL, TOKAT (İHA) - Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Zile Ankara kara yolu 35. Kilometresinde meydana geldi. Mesut B. İdaresindeki 60 TL 908 plakalı Lada Samara marka otomobil sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Ters dönen otomobilin sürücüsü ile eşi kazada yaralandı. Araçta sıkışan kadın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar ambulansla Zile Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

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