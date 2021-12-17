Tokat'ta lise öğrencisi, okulun müdür yardımcısını bıçakladı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta bir lise öğrencisi, okulun müdür yardımcısını bıçakla yaraladı.
TOKAT (AA) - Tokat'ta bir lise öğrencisi, okulun müdür yardımcısını bıçakla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi V.B. (15), okul müdür yardımcısı F.P'i odasının önünde kalçasından bıçakladı.
Yaralanan F.P, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan V.B'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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