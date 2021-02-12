Köy okulları yeniden yüz yüze eğitime hazırlanıyor

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Tokat'ta 15 Şubat'ta yeniden yüz yüze eğitime başlanması planlanan köy okullarında bakım ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Tokat'ta 15 Şubat'ta yeniden yüz yüze eğitime başlanması planlanan köy okullarında bakım ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan köy okullarının 15 Şubat'ta yeniden yüz yüze eğitime açılmasının kararlaştırılmasıyla okullarda temizlik ve tadilat çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda okul önlerindeki yaya geçitlerinden sınıflardaki oturma planına kadar bütün hazırlıklar, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kriterlere uygun olarak yürütülüyor.

Tokat'ta Emirseyit İlkokulu ve Ortaokulu'nda da öğretmenlerin katılımıyla hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Sınıf mevcutları sosyal mesafe kuralına uygun belirlenirken, öğrencilerin dönem boyunca aynı masayı kullanması için öğrenci sıraları isimlendirildi.

Okul müdürü Orçun Kalkan, AA muhabirine, okuldaki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Pazartesi günü yüz yüze eğitimin başlayacağını belirten Kalkan, "Heyecanlıyız. Biz öğrencilerimizi, öğrencilerimiz de bizleri özledi. Her türlü hazırlığımızı yapıyoruz. Öğretmenlerimiz ve okulumuzun personeli hep beraber temizliği yapıyoruz. İnşallah okulumuz pazartesi gününe hazır olacak." dedi.

Öğretmenlerden Yasemin Aykuşan da öğrencilerini çok özlediklerini dile getirerek, "İnşallah yüz yüze eğitimle çocuklarımızla yeni bir sürece başlayacağız. Öğretmen arkadaşlarımızla okulumuzu temizliyoruz. Öğrencilerimden hiç bu kadar uzak kalmamıştım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu