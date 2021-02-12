Köy okulları yeniden yüz yüze eğitime hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Köy okulları yeniden yüz yüze eğitime hazırlanıyor

12.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:07

Tokat'ta 15 Şubat'ta yeniden yüz yüze eğitime başlanması planlanan köy okullarında bakım ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Tokat'ta 15 Şubat'ta yeniden yüz yüze eğitime başlanması planlanan köy okullarında bakım ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan köy okullarının 15 Şubat'ta yeniden yüz yüze eğitime açılmasının kararlaştırılmasıyla okullarda temizlik ve tadilat çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda okul önlerindeki yaya geçitlerinden sınıflardaki oturma planına kadar bütün hazırlıklar, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kriterlere uygun olarak yürütülüyor.

Tokat'ta Emirseyit İlkokulu ve Ortaokulu'nda da öğretmenlerin katılımıyla hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Sınıf mevcutları sosyal mesafe kuralına uygun belirlenirken, öğrencilerin dönem boyunca aynı masayı kullanması için öğrenci sıraları isimlendirildi.

Okul müdürü Orçun Kalkan, AA muhabirine, okuldaki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Pazartesi günü yüz yüze eğitimin başlayacağını belirten Kalkan, "Heyecanlıyız. Biz öğrencilerimizi, öğrencilerimiz de bizleri özledi. Her türlü hazırlığımızı yapıyoruz. Öğretmenlerimiz ve okulumuzun personeli hep beraber temizliği yapıyoruz. İnşallah okulumuz pazartesi gününe hazır olacak." dedi.

Öğretmenlerden Yasemin Aykuşan da öğrencilerini çok özlediklerini dile getirerek, "İnşallah yüz yüze eğitimle çocuklarımızla yeni bir sürece başlayacağız. Öğretmen arkadaşlarımızla okulumuzu temizliyoruz. Öğrencilerimden hiç bu kadar uzak kalmamıştım." diye konuştu.

Köy okulları yeniden yüz yüze eğitime hazırlanıyor
Köy okulları yeniden yüz yüze eğitime hazırlanıyor
Köy okulları yeniden yüz yüze eğitime hazırlanıyor
Köy okulları yeniden yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ömer Ali Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Milli İzmir Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Köy okulları yeniden yüz yüze eğitime hazırlanıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 11:07:30. #1.15#
title