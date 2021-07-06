TOKAT'TA KAZALAR, KGYS KAMERALARINDA
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TOKAT'TA KAZALAR, KGYS KAMERALARINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.

TOKAT'ta meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kentin farklı noktalarındaki KGYS kameralarında görüntülenen kazaların birçoğunun genellikle kavşak noktalarında yaşandığı görüldü. Dimes Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran TIR, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket edince önündeki otomobile çarpıp, önünde sürükledi. Araçlarda hasar meydana geldi. Bir başka kazada ise Bekçioğlu Cami Kavşağı'na kontrolsüz giren 2 araç çarpıştı. Mehmet Akif Ersoy Kavşağı'nda da park halindeki otomobil geri kayarak seyir halindeki otomobillere çarptı. Hareket eden araçtaki kişinin kapıyı açarak kendini dışarı attığı anlar kameralara yansıdı. Atatürk Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yapan bir minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü ise hafif yaralandı. Kazaların genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görüldü.

TOKAT'TA KAZALAR, KGYS KAMERALARINDA
TOKAT'TA KAZALAR, KGYS KAMERALARINDA
TOKAT'TA KAZALAR, KGYS KAMERALARINDA
TOKAT'TA KAZALAR, KGYS KAMERALARINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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