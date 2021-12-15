Tokat'ta kayıp zihinsel engelli ormanlık alanda ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta kayıp zihinsel engelli ormanlık alanda ölü bulundu

Tokat'ta kayıp zihinsel engelli ormanlık alanda ölü bulundu
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde haber alınamayan zihinsel engelli, ormanlık alanda ölü bulundu.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde haber alınamayan zihinsel engelli, ormanlık alanda ölü bulundu.

Çat köyünde yaşayan zihinsel engelli 60 yaşındaki Murat Özcan'dan dün evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma ve köylülerce yapılan aramada Özcan, köye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki ormanlık alanda ölü bulundu.

Özcan'ın cesedi cumhuriyet savcının incelemesinin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title