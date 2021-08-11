TOKAT'TA KAYIP ALZHEİMER HASTASI, 5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Ekiplerin köy civarında gün boyu yaptıkları arama çalışmaları sonrasında kayıp Alzheimer hastası Ömer Ali Aydemir, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta arazide bulundu.
Ekiplerin köy civarında gün boyu yaptıkları arama çalışmaları sonrasında kayıp Alzheimer hastası Ömer Ali Aydemir, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta arazide bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Aydemir, tedbir amaçlı olarak Niksar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı