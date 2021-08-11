TOKAT'TA KAYIP ALZHEİMER HASTASI, 5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
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TOKAT'TA KAYIP ALZHEİMER HASTASI, 5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ekiplerin köy civarında gün boyu yaptıkları arama çalışmaları sonrasında kayıp Alzheimer hastası Ömer Ali Aydemir, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta arazide bulundu.

Ekiplerin köy civarında gün boyu yaptıkları arama çalışmaları sonrasında kayıp Alzheimer hastası Ömer Ali Aydemir, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta arazide bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Aydemir, tedbir amaçlı olarak Niksar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

TOKAT'TA KAYIP ALZHEİMER HASTASI, 5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
TOKAT'TA KAYIP ALZHEİMER HASTASI, 5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
TOKAT'TA KAYIP ALZHEİMER HASTASI, 5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
TOKAT'TA KAYIP ALZHEİMER HASTASI, 5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
TOKAT'TA KAYIP ALZHEİMER HASTASI, 5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
TOKAT'TA KAYIP ALZHEİMER HASTASI, 5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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