TOKAT'TA KAYIP ALZHEİMER HASTASI İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, dün evden çıktıktan sonra haber alınamayan alzheimer hastası Ömer Ali Aydemir (77) için arama çalışması başlatıldı.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, dün evden çıktıktan sonra haber alınamayan alzheimer hastası Ömer Ali Aydemir (77) için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Arıpınarı köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası, alzheimer hastası Ömer Ali Aydemir, sabah saatlerinde evden çıktı. Aydemir'in geri dönmemesi üzerine meraklanan yakınları, çevredeki aramalardan sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma, Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Anda Arama Kurtarma ekipleri Ömer Ali Aydemir'i bulmak için bölgede çalışma başlattı. Yapılan aramalarda henüz Aydemir'in izine rastlanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı