Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı
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Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Turhal ilçesinde 10 Temmuz 2018'de kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın izine, aradan 3 yıl geçmesine rağmen ulaşılamadı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde 10 Temmuz 2018'de kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın izine, aradan 3 yıl geçmesine rağmen ulaşılamadı.

Evrim Atış'ın kaybolduğu ilk günler AFAD ve JAK ekiplerinin katılımıyla drone ve arama köpekleri de kullanılarak yoğun yürütülen şekilde çalışmalar, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar tarafından uzun süre devam ettirildi.

Evrim'i arama çalışmalarına AFAD ve JAK ekipleri ile dalgıç polislerin yanı sıra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı'nda 19 ay görev yapan, ardından 6 ay boyunca Suriye'nin El Bab bölgesinde birçok başarılı operasyona imza atan "Kurtlar" adı verilen Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli komandolar da katıldı.

Soruşturma kapsamında baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü ve cenazesini dedesinin mezarına gömdüğü" yönündeki ifadesi üzerine Evrim'in dedesi Sadık Atış'ın mezarı açıldı, "mağarada olabilir" demesi üzerine de mağarada arama yapıldı.

Jandarma ve arama ekipleri, küçük kızın kaybolduğu çadır ve yaklaşık 20 kilometrelik alanı didik didik aramalarına rağmen bir sonuca ulaşamayınca çalışmaları küçük kızın kaybolmasından 116 gün sonra sonlandırdı. Minik Evrim'i arama çalışmaları kapsamında köyde yaşayanların HTS kayıtları da incelendi.

Aradan geçen 3 yıla ve geniş kapsamlı çalışmalara rağmen küçük Evrim'le ilgili bir bulguya rastlanmadı.

Çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığını belirttiği Evrim'in babası Burhan ve annesi Dilek Atış, kızlarının kaybolmasıyla ilgili verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle gözaltına alınmış, çift 23 Temmuz 2018'de tutuklanmıştı. Anne Dilek 8 Kasım 2018, baba Burhan Atış ise 4 Ocak 2019'da serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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