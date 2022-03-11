Tokat'ta kar yağışı ve buzlama ulaşımda aksamalara neden oldu - Haberler

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Tokat'ta kar yağışı ve buzlama ulaşımda aksamalara neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Nurhan İçmez - Güncel
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Tokat'ta kar yağışı ve buzlama ulaşımda aksamalara neden oldu Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve buzlama ulaşımda aksamalara neden oldu Tokat'ta aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etili oldu.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta kar yağışı ve buzlama ulaşımda aksamalara neden oldu

TOKAT - Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve buzlama ulaşımda aksamalara neden oldu

Tokat'ta aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etili oldu. Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkiinde yoğun kar yağışı nedeni ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar yağışı ve buzlama nedeni ile birçok ağır tonajlı araç yolda kaldı. Patinaja tutun ağır tonajı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yatmış mevkiinde ise sürgün etkili oldu. Kara yolları ekiplerinin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.

Tokat'ta kar yağışı ve buzlama ulaşımda aksamalara neden oldu

Tokat'ta kar yağışı ve buzlama ulaşımda aksamalara neden oldu

Tokat'ta kar yağışı ve buzlama ulaşımda aksamalara neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Güncel

Tragger, Tokat, kar, Güncel, Haberler

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