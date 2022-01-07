Son dakika haberleri... Jandarma, köydeki yasaklı ırk köpekleri barınağa götürdü - Haberler
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Son dakika haberleri... Jandarma, köydeki yasaklı ırk köpekleri barınağa götürdü

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Tokat'ta bir köydeki yasaklı ırk köpekler, jandarma ekiplerince toplanarak hayvan barınağına teslim edildi.

TOKAT (AA) - Tokat'ta bir köydeki yasaklı ırk köpekler, jandarma ekiplerince toplanarak hayvan barınağına teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timine, merkeze bağlı Madas köyünde yasaklı ve tehlikeli iki dogo cinsi köpeğin olduğu ihbarı geldi.

Köye giden ekipler, köpekleri yakaladı. Araca konulan köpekler, jandarma ekipleri tarafından Tokat Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Son dakika haberleri... Jandarma, köydeki yasaklı ırk köpekleri barınağa götürdü

Son dakika haberleri... Jandarma, köydeki yasaklı ırk köpekleri barınağa götürdü

Son dakika haberleri... Jandarma, köydeki yasaklı ırk köpekleri barınağa götürdü

Son dakika haberleri... Jandarma, köydeki yasaklı ırk köpekleri barınağa götürdü

Son dakika haberleri... Jandarma, köydeki yasaklı ırk köpekleri barınağa götürdü

Son dakika haberleri... Jandarma, köydeki yasaklı ırk köpekleri barınağa götürdü

Son dakika haberleri... Jandarma, köydeki yasaklı ırk köpekleri barınağa götürdü

Son dakika haberleri... Jandarma, köydeki yasaklı ırk köpekleri barınağa götürdü

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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