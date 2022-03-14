Tokat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı
AA - Ramazan Sarıcan - Güncel
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Yeşilyurt İlçe Halk Eğitimi Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.
Programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan sinevizyon gösteriminden sonra Yeşilyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu.
Şiir okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Törene, Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, daire ve kurum amirleri katıldı.
AA / Ramazan Sarıcan - Güncel