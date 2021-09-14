Tokat'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Tokat'ta, İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik binası önünde Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali çelenk sundu.

Şehit Sinan Bilir Ortaokulundaki programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, okulların sürekli açık kalması için kurallara uyulmasını istedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da çocukların uzun bir aranın ardından yeniden okullara kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Eroğlu, "Eğitim-öğretim yılımızın devam etmesini diliyorum. Bunun için sizlere de düşen görevler var. Milli Eğitim Müdürümüzün de ifade ettiği gibi aman maskeleri çıkartmayın. Mümkün olduğunca mesafe ve temizlik kurallarına özen gösterelim. Bizler tarihinden aldığı güçle geleceği inşa eden bir milletiz." dedi.

Şiirlerin okunması ve çeşitli gösterilerle program sona erdi.

Programa, Tokat Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.