Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıTOKAT'ın Turhal ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı TOKAT'ın Turhal ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kaza, akşam saatlerinde Turhal ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Çaylı köyü kavşağında meydana geldi. Kavşağa çıkış yapan Zerrin Ertin (64) yönetimindeki 60 AEE 578 plakalı otomobil, Tokat istikametinden Turhal ilçesine gelen, Cihan Ünsal'ın kullandığı 15 HL 023 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Kadriye Ertin ve Muhammet Ali Demirtaş yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüleri çıkarırken trafik ekipleri Tokat Turhal karayolunu ise 1 saat trafiğe kapattı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Turhal Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: DHA