Tokat'ta iki otomobil çapıştı: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta iki otomobil çapıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tokat'ta iki otomobil çapıştı: 3 yaralı

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

SİVAS (İHA) - Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Sivas kara yolu Artova yol ayrımında meydana geldi. S.K (31) idaresindeki 60 ABR 993 plakalı Ford Focus marka otomobilin sürücüsü ana yola çıkan bir araca çarpmamak için direksiyonunu kırarak manevra yaptı. Aracın arkasından geçen otomobil ana yola çıkmaya hazırlanan E.D idaresindeki 60 ABF 426 plakalı Renault Megane marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile her iki araç hurdaya döndü. Kazada 2'si kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Olay yerinde jandarma ve polis ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT

Tokat'ta iki otomobil çapıştı: 3 yaralı

Tokat'ta iki otomobil çapıştı: 3 yaralı

Tokat'ta iki otomobil çapıştı: 3 yaralı

Tokat'ta iki otomobil çapıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu

İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu

 Silindir aracının altında kalan işçi can verdi

Silindir aracının altında kalan işçi can verdi

 Hatalı sollama kazaya neden oldu! Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 4 kişi yaralandı

Hatalı sollama kazaya neden oldu! Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 4 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı
Spor Umut Meraş Mesut Özil Bülent Uygun Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tokat'ta iki otomobil çapıştı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 10:06:38. #1.11#