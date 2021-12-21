Tokat'ta iki katlı müstakil evde soba yangını

TOKAT'ta, sobadan çıkan yangında iki katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi, ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Devegörmez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Hamza Şimşek'e ait evde çıktı. Evin ikinci katında sobayı yaktıktan sonra alt kata inen Şimşek, bir süre sonra dumanı fark ederek ailesiyle birlikte evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yarım saatte büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.