19.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:45

Tokat'ta hamam kültürünü yaşatma etkinliğinde yemek ikramı ve eğlence

TOKAT'ta hamam kültürünü yaşatmak ve yerli, yabancı turistlerin ilgisini çekmek amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Tokat İl Temsilciliği ve özel bir otel işletmesi tarafından kent merkezinde bulunan 752 yıllık Pervane Hamamı'nda etkinlik düzenledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Tokat İl Temsilciliği ve özel bir otel işletmesi, kentte unutulan hamam kültürünü yaşatmak, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi çekmek amacıyla 13'üncü yüzyılda Selçuklu vezirlerinden Muineddin Süleyman Pervane tarafından yaptırılan tarihi Pervane Hamamı'nda etkinlik yaptı. Etkinlikte hamamda yıkanan vatandaşlara keşkek, meyve, turşu ve salata ikramı yapılırken, yemek sonrasında ise hamam içerisinde bulunan avluda cümbüş, darbuka ve klarnet eşliğinde Tokat'ın yöresel oyun havaları eşliğinde oyunlar oynandı.

'ATA MİRASINI YAŞATMAYA ÇALIŞTIK'

Amaçlarının yerli ve yabancı turistlerin ilgilerini çekmek olduğunu söyleyen otel işletmecisi Özkan Gündüzlü, "Babam beni 20 yıl önce hamama götürmüştü, arkadaşları ile beraber düzenlemiş oldukları organizasyonda keşkek, salata, turşu, yoğurt vardı. O gün o yemeği yedim. Ama hiçbir zaman aklımdan çıkmadı. Bazı anılar vardır ki, hiç bir zaman akıldan çıkmıyor. Bunları biz yaşadık. Atalarımızın bize vermiş olduğu mirası yaşatmaya çalıştık. Bizler de bugün burada bu başlangıcı yapacağız. Bizlerin öyle bir kültürü var ki; hamam kültürü bu. Patrona Halil İsyanı'ndan sonra hamam işletmelerinin tümü Tokatlılara verilmiştir. Bu bizim için büyük bir avantajdır" diye konuştu.

Turizm işletmecisi Murtaza Kalendar ise, "Tokat'ta hamam kültürü çok güzel. İçeride yıkandıktan sonra ikramlarda bulundular. Burada şimdi ise cümbüş ile oynuyoruz" dedi.

Aşçı Kenan Ayçiçek de ikram edilen keşkek ile ilgili olarak, "Türkiye'nin farklı bölgelerinde de yapılıyor ama Tokat'ta daha özel oluyor. Daha çok hamamlarda yenileniyor. Keşkek kuzu piştikten sonra, kuzunun suyu ile buğdayın ağır ateşte 12 saat boyunca pişmesini sağlıyoruz. Daha sonra da kuzu etini üzerine seriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu