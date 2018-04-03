Tokat'ta Ev Yangını: 1 Ölü

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çalca Köyü Tepe Mahallesi'nde Ayşe Öztürk'e (78) ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerince, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Tamamen yanan evde arama yapan itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Öztürk'ün cansız bedenine ulaştı.

Öztürk'ün cenazesi jandarma ekiplerinin çalışmasından sonra otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.