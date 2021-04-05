Tokat'ta, emekli amirallerin bildirisine tepki

TOKAT'ta Milli İrade Platformu üyeleri, 104 emekli amiralin 'Montrö Sözleşmesi' ile ilgili yayımladıkları bildiriyi kınadı.

TOKAT'ta Milli İrade Platformu üyeleri, 104 emekli amiralin 'Montrö Sözleşmesi' ile ilgili yayımladıkları bildiriyi kınadı.

Milli İrade Platformu üyelerinden oluşan yaklaşık 50 kişi, kent merkezindeki Yeraltı Çarşısı üzerinde emekli amirallerin bildirisine karşı basın açıklaması yaptı. Platform üyeleri 'Bizler vatan nöbetinin başındayız. Hodri Meydan' yazılı pankart açarak, "Amiral battı, darbeler yattı. Darbeye karşı omuz omuza" diye slogan attı.

Platform adına açıklama yapan Arif Hakkoz, "15 Temmuz alçak darbe girişimini kendilerince destekleyen ve bilinçaltı mesajlar vererek açıklama yapanlar bilmelidir ki FETÖ'cü ve bölücülere karşı dimdik ayaktayız. 15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlar! Montrö Sözleşmesi'nin tadili ve Kanal İstanbul projesi konularını bahane ederek milletin iradesine gem vurmaya çalışanların karşısında olmaya devam edeceğiz. Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz. Hodri meydan! Darbelerden medet umanlara karşı Milli İradenin Temsilcisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yanında olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Basın açıklamasının ardından platform üyeleri emekli amiralleri ıslık çalarak protesto etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ