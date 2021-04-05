Tokat'ta, emekli amirallerin bildirisine tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta, emekli amirallerin bildirisine tepki

Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ - Haberler | Güncel
Tokat'ta, emekli amirallerin bildirisine tepki

TOKAT'ta Milli İrade Platformu üyeleri, 104 emekli amiralin 'Montrö Sözleşmesi' ile ilgili yayımladıkları bildiriyi kınadı.

Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi
Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi
Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış
Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış

TOKAT'ta Milli İrade Platformu üyeleri, 104 emekli amiralin 'Montrö Sözleşmesi' ile ilgili yayımladıkları bildiriyi kınadı.

Milli İrade Platformu üyelerinden oluşan yaklaşık 50 kişi, kent merkezindeki Yeraltı Çarşısı üzerinde emekli amirallerin bildirisine karşı basın açıklaması yaptı. Platform üyeleri 'Bizler vatan nöbetinin başındayız. Hodri Meydan' yazılı pankart açarak, "Amiral battı, darbeler yattı. Darbeye karşı omuz omuza" diye slogan attı.

Platform adına açıklama yapan Arif Hakkoz, "15 Temmuz alçak darbe girişimini kendilerince destekleyen ve bilinçaltı mesajlar vererek açıklama yapanlar bilmelidir ki FETÖ'cü ve bölücülere karşı dimdik ayaktayız. 15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlar! Montrö Sözleşmesi'nin tadili ve Kanal İstanbul projesi konularını bahane ederek milletin iradesine gem vurmaya çalışanların karşısında olmaya devam edeceğiz. Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz. Hodri meydan! Darbelerden medet umanlara karşı Milli İradenin Temsilcisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yanında olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. 

Basın açıklamasının ardından platform üyeleri emekli amiralleri ıslık çalarak protesto etti. 


Tokat'ta, emekli amirallerin bildirisine tepki
Tokat'ta, emekli amirallerin bildirisine tepki
Tokat'ta, emekli amirallerin bildirisine tepki
Tokat'ta, emekli amirallerin bildirisine tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Burcu Biricik Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tokat'ta, emekli amirallerin bildirisine tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 14:43:05. #1.16#
title