Tokat'ta devrilen kamyonetten yola dökülen domatesleri trafik polisleri topladı
Tokat'ta, devrilen kamyonetten yola saçılan domatesler, trafik polislerince toplandı.
Tokat'ta, devrilen kamyonetten yola saçılan domatesler, trafik polislerince toplandı.
Celal Yıldırım yönetimindeki 60 BA 020 plakalı domates yüklü kamyonet, Erbaa-Niksar kara yolunun Karanlıkdere mevkisinde devrildi.
Devrilen kamyonetteki domatesler, yola saçıldı. Domatesler, trafik polisleri tarafından toplanarak, sağlam olanları yeniden kasalara konuldu.
Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu