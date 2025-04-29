Türkiye'nin değişmeyen gündemi deprem... İstanbul'daki 6.2'lik sarsıntının ardından gözler bir kez daha uzmanlara çevrildi. Son depremi bilen isim olarak anılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Marmara'da büyük deprem beklemediğini her fırsatta dile getiren Üşümezsoy depremle ilgili isim vererek 3 ili uyardı. Peki, Tokat'ta deprem olacak mı, Tokat'ta deprem bekleniyor mu (Şener Üşümezsoy)?

TOKAT'TA DEPREM OLACAK MI?

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Silivri depremini doğru tahmin eden bir uzman olarak, İstanbul için beklenen büyük depremin gerçekleşmediği görüşünü savunuyor. 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin, son büyük deprem olduğunu iddia etti.

Üşümezsoy, yanıltıcı fay iddialarına da değindi: "Büyükçekmece ile Yeşilköy arasında, Avcılar gibi bir sırt var. Buradan geçen bir fay gösteriyorlardı, ama böyle bir fay yok. Risk taşıyan tek fay, Kumburgaz-Büyükçekmece arasındaki 30 kilometrelik fay. Bu fay kırıldı ve stres boşaldı. Adalar fayında deprem göstergesi sıfır. Artık başka deprem tehlikesi kalmadı."

Ayrıca yeni uyarılarda bulunan Üşümezsoy, "İzmir Karaburun-Kütahya ve Tokat/Kazova bölgelerine dikkat" çağrısı yaptı.