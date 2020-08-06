Tokat'ta damat tabancayla kayınpederini öldürdü
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Tokat'ta damat tabancayla kayınpederini öldürdü

Tokat'ta damadı tarafından tabancayla vurulan kişi, hayatını kaybetti.

Tokat'ta damat tabancayla kayınpederini öldürdü
06.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:30

Tokat'ta damadı tarafından tabancayla vurulan kişi, hayatını kaybetti.

Yaklaşık 6 ay önce evlenen Edanur Babur (19), eşi Bilgin Babur ile tartışma yaşaması sonucu baba evine döndü.

Bilgin Babur, eşi ile barışmak için 600 Evler Mahallesi'nde kayınpederi İbrahim Batarya'nın evine gitti. Damat Babur ile kayınpederi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Babur, kayınpederi İbrahim ve kayınvalidesi Gülşen Batarya'ya tabancayla ateş etti.

Yaralanarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan İbrahim Batarya, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gülşen Batarya'nın tedavisi ise sürüyor.

Olayın ardından kaçan ve bir okulun bahçesinde polis ekiplerine teslim olan Bilgin Babur, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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