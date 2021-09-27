Tokat'ta cip dereye uçtu: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta cip dereye uçtu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tokat'ta cip dereye uçtu: 1 yaralı

Tokat'ta cipin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Tokat'ta cipin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Karşıyaka Mahallesi Vali Ayhan Çevik Caddesinde meydana geldi. Fevzi Çakmak Ortaokulu önündeki yokuş aşağı yolda ilerleyen Halil Ü. (51) idaresindeki Dacia marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarparak Geksi deresine düştü. Yaklaşık 2 metre yükseklikten dereye uçan araç sürücüsü, hafif şekilde yaralandı. Yaralı şahıs Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Merdiven yardımı ile dereden çıkartılan şahıs, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Tokat'ta cip dereye uçtu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Vladimir Putin Temel Karamollaoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Mehmet Ali Erbil
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Gökhan Töre Abdullah Avcı Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tokat'ta cip dereye uçtu: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 14:01:35. #1.11#