Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü - Haberler
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Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 50 dekarlık alan zarar gördü.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 50 dekarlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Yazıcı beldesi yaylasındaki sarı çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler, jandarma ve orman işletme müdürlüğüne haber verdi.

Yangın, 18 arazöz ve 70 kişilik ekibin müdahalesiyle yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangında yaklaşık 50 dekar ormanlık alan zarar gördü.

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AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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