Tokat'ta çatı yangınında 3 ev zarar gördü
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Tokat'ta çatı yangınında 3 ev zarar gördü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan çatı yangınında 3 ev zarar gördü.

04.12.2019 21:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:40
Tokat'ta çatı yangınında 3 ev zarar gördü

'ın ilçesinde çıkan çatı yangınında 3 ev zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Kirazlık Caddesi'ndeki 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, yandaki iki evin çatılarına sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Erbaa, Taşova, Niksar belediyeleri itfaiye ekipleri, Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve sulama araçları olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, 3 evde hasar meydana geldi.

Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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