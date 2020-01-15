Tokat'ta bedensel engelli kişiye tekerlekli sandalye verildi
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Tokat'ta bedensel engelli kişiye tekerlekli sandalye verildi

Toıkat'ta, "Sosyal Destek Hızır Tokat Projesi" kapsamında bedensel engelli Savaş Yasavur'a tekerlekli sandalye hediye edildi.

15.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:52
Tokat'ta bedensel engelli kişiye tekerlekli sandalye verildi

Toıkat'ta, "Sosyal Destek Hızır Projesi" kapsamında bedensel engelli Savaş Yasavur'a tekerlekli sandalye hediye edildi.

Kaymakamlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 30 yaşındaki Yasavur için tekerlekli sandalye alındı.

Kaymakam Muhammed Sait Baytok, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir ile şube müdürü Osman Erdem, Yasavur'u evinde ziyaret etti.

Yasavur ile sohbet eden Baytok, kendisine bir sürprizi olduğunu belirterek, yeni bir tekerlekli sandalye aldıklarını söyledi.

Baytok, Vali Ozan Balcı'nın selamını ileterek, Yasavur'a tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Yasavur ise tekerlekli sandalye için çok memnun olduğunu dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA
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