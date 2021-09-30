Tokat'ta balkondan düşen 82 yaşındaki kişi öldü - Haberler
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Tokat'ta balkondan düşen 82 yaşındaki kişi öldü

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta balkondan düşen 82 yaşındaki kişi öldü

Tokat'ta apartmanın 3. katından düşen 82 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

TOKAT (AA) - Tokat'ta apartmanın 3. katından düşen 82 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Arif Melen, Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan apartmanın 3. katındaki evinin balkonundan kaldırıma düştü.

Durumu görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, Melen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Melen'in cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tokat'ta balkondan düşen 82 yaşındaki kişi öldü

Tokat'ta balkondan düşen 82 yaşındaki kişi öldü

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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