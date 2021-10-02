Tokat'ta, aynı kavşakta 1 ayda 19 kaza

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta, yol yapım çalışmalarının sürdüğü kavşakta son 1 ayda 19 kaza meydana geldi. Kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.

Tokat-Niksar yolu, genişletme ve kavşak yapım çalışmaları kapsamında tek şeride düşürüldü. Yolun başlangıcında bulunan TEDAŞ kavşağında ise zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Bu sırada kavşağa hatalı giren sürücüler, çok sayıda hasarlı kazaya neden oldu. Kavşakta, son 1 ayda 19 kaza meydana geldi. Can kaybı yaşanmayan kazalar ise KGYS kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin genellikle kavşağa kontrolsüz girmesi dikkat çekti.