ATM'den çıkan duman polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi

Tokat'ta bir bankanın ATM'sinden duman çıkması üzerine polis ve itfaiye ekipleri alarma geçti.

TOKAT (AA) - Tokat'ta bir bankanın ATM'sinden duman çıkması üzerine polis ve itfaiye ekipleri alarma geçti.

Kent merkezindeki sanayi sitesinde bulunan bankaya ait ATM'den duman yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi.

Bunun üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ATM'nin elektrik bağlantısını kestikten sonra banka yetkililerine haber verdi.

Banka yetkililerinin ATM'de yaptığı incelemede teknik arıza nedeniyle duman çıktığı belirlendi.