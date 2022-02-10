Tokat'ta apartmanın merdiven boşluğuna düşen çocuk yaralandı - Haberler
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Tokat'ta apartmanın merdiven boşluğuna düşen çocuk yaralandı

AA, Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta apartmanın merdiven boşluğuna düşen çocuk yaralandı

Tokat'ta bir apartmanda merdiven boşluğuna düşen çocuk yaralandı.

TOKAT (AA) - Tokat'ta bir apartmanda merdiven boşluğuna düşen çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kümbet Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki İtimat Apartmanı'nda 14 yaşındaki Melike Can, dengesini kaybederek merdiven boşluğunda dördüncü kattan zemin kata düştü.

Yaralanan Can, yakınlarının ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekibince Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Kümbet, Tokat, Güncel, Haberler

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