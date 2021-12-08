Tokat'ta anaokulu ve ilkokullarda çevre ve sıfır atık eğitimleri veriliyor

TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, "Sıfır Atık" Projesi kapsamında anaokulu ve ilkokullarda çevre ve sıfır atık eğitimleri veriyor.

Tokat Belediyesi ekipleri, çocuklarda farkındalık oluşturmak amacıyla her hafta çeşitli anaokulu ve okullarda çevre temizliği ve sıfır atık konusunda maskot Alican'la eğlenceli eğitimlerine devam ediyorlar.

Sami Erdanabaş Anaokulu ve Ali Tepe Kardeşler İlkokulu öğrencilerine Alican'la eğlenceli sunum yapan Tokat Belediyesi ekipleri, çocuklarda farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini belirttiler.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, başta küçükler olmak üzere 7'den 77'ye her kesimde farkındalık oluşturmaya gayret edeceklerini söyledi.

Yaşanabilir bir geleceğin, yeşile ve çevreye duyulan sevgi ve saygıyla mümkün olduğunun altını çizen Eroğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği ile 26 Eylül 2017 tarihinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Tokat Belediyesi olarak tüm birimlerimizle sıfır atık konusunda seferberlik başlattık. Projenin hayata geçmesiyle, atıklar, evsel, elektronik, plastik, cam, bitkisel yağ atıklar gibi farklı kategorilerde, anaokulundan üniversiteye, ev hanımlarından iş yerlerine kadar birçok farklı kesime hitap edecek farkındalıklarla kaynak israfının önüne geçmeyi hedefledik. Tokat Belediyesi olarak bu hedef doğrultusunda Türkiye'de öncü olmanın gayreti içindeyiz." dedi.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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