Tokat'ta ambulans helikopter, minibüsün çarptığı yaşlı kadın için havalandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde geri manevra yaparken minibüsün çarptığı 88 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle Tokat'taki hastaneye sevk edildi.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde geri manevra yaparken minibüsün çarptığı 88 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle Tokat'taki hastaneye sevk edildi.
İlçeye bağlı Baydarlı beldesinde Aptullah Yıldız'ın (54) kullandığı 60 ACH 229 plakalı minibüs geri manevra yaparken Ayşe Yıldız'a (88) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Yıldız, 112 Hava Ambulansı ile Tokat'taki Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesine sevk edildi.
Ayşe Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu